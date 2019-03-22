Порошенко заявил, что членство Украины в НАТО втрое уменьшит расходы на оборону

Украина сегодня тратит 6% своего валового внутреннего продукта (ВВП) на сектор обороны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Twitter президента Украины Петра Порошенко.

Порошенко подчеркнул, что после вступления в НАТО Украина уменьшит расходы на оборону втрое, ведь норма НАТО - 2%.

"Украина вынуждена нести большие расходы на оборону в связи с войной и агрессией. Сейчас мы тратим 6% ВВП на сектор обороны. В то же время, норма НАТО - 2%. Находясь в НАТО, Украина будет иметь возможность втрое сократить расходы и направить их на социально-экономическое развитие", - сообщил Порошенко.

Ранее президент Украины Петр Порошенко поручил министру обороны Степану Полтораку ускорить переговоры о новых закупках противотанковых комплексов Javelin в США.

Напомним, генсек Альянса Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический Альянс приветствует евроатлантические стремления относительно членства Украины в НАТО, отметив, что НАТО единогласно поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины и обязательства оборонного блока для поддержки Украины с проведением реформ в рамках широкого пакета помощи.