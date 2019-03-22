Порошенко заявив, що членство України в НАТО втричі зменшить витрати на оборону

Україна на сьогодні витрачає 6% свого валового внутрішнього продукту (ВВП) на сектор оборони. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення у Twitter президента України Петра Порошенка.

Порошенко наголосив, що після вступу до НАТО Україна зменшить витрати на оборону втричі, адже норма Альянсу - 2%.

"Україна вимушена нести великі витрати на оборону у зв’язку з війною та агресією. Зараз ми витрачаємо 6% ВВП на сектор оборони. В той же час, норма НАТО - 2%. Перебуваючи в НАТО, Україна матиме можливість втричі скороти видатки і спрямувати їх на соціально-економічний розвиток", - повідомив Порошенко.

Раніше президент України Петро Порошенко доручив міністру оборони Степану Полтораку прискорити переговори про нові закупівлі протитанкових комплексів Javelin в США.

Нагадаємо, генсек Альянсу Єнс Столтенберг заявив, що Північноатлантичний Альянс вітає євроатлантичні прагнення щодо членства України в НАТО, зазначивши, що НАТО одноголосно підтримує територіальну цілісність і суверенітет України та зобов'язання оборонного блоку для підтримки України з проведенням реформ в рамках широкого пакету допомоги.