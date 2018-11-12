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Порошенко завтра проведе зустріч з єпископатом Московського патріарха в Україні

Новини » Суспільство    12.11.2018 - 22:27
Порошенко завтра проведе зустріч з єпископатом Московського патріарха в Україні
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

Президент України 13 листопада проведе зустріч з єпископатом Московського патріарха в Україні

Президент України Петро Порошенко у вівторок, 13 листопада, проведе зустріч з єпископатом Московського патріарха в Україні (МПвУ). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення спікера Київської патріархії архієпископа Євстратія Зорі в Facebook.

Зоря зазначив, що "Москва через керівництво Митрополії намагається зробити все, щоб продемонструвати всередині і зовні - вона контролює і тримає в руках єпископат в Україні".

"Бажаю Петру Олексійовичу мудрості і натхнення у розмові. А тим архієреям в МП, які дійсно вболівають за Україну і єдність церкви - бажаю мужності сказати про це вголос на зустрічі і продемонструвати: владі Москви над Києвом дійсно прийшов кінець", - заявив він.

Нагадаємо, голова Верховної ради Андрій Парубій раніше повідомляв, що архієрейський об'єднавчий собор повинен відбутися в Україні до кінця листопада. Там повинні прийняти рішення про церковну єдність і вибрати предстоятеля єдиної помісної автокефальної УПЦ, який отримає Томос про автокефалію УПЦ. В об'єднавчому соборі візьмуть участь мінімум 10 архієреїв Московського патріархату.

Як повідомляло РБК-Україна, з 11 жовтня в Україні канонічно перестала існувати Українська православна церква Московського патріархату.

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