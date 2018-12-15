Порошенко завтра проведет пресс-конференцию

Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)

Встреча президента с журналистами состоится в Мыстецьком Арсенале

Президент Украины Петр Порошенко проведет в воскресенье, 16 декабря, пресс-конференцию. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Отмечается, что встреча президента с журналистами запланирована на 16:00 в Киеве в Мыстецьком Арсенале (ул. Лаврская, 12).

Отметим, объявление о пресс-конференции и аккредитации поступило от пресс-службы президента сразу после завершения Объединительного собора и создания Православной церкви Украины.

Напомним, в последний раз Петр Порошенко давал масштабную прес-конференцию 28 февраля 2018 года. Тогда он назвал главным вызовом Украины войну на востоке и в очередной раз подчеркнул безальтернативность Минских соглашений.

Также он анонсировал внесение в Конституцию изменений, в которых будут закреплены стремление Украины относительно вступления в Евросоюз и НАТО.

А пред этим пресс-конференция Порошенко состоялась 14 мая 2017 года. Она была приурочена Дню Европы и предоставлению Украине безвизового режима.