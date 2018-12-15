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Порошенко завтра проведе прес-конференцію

Новини » Політика    15.12.2018 - 20:35
Порошенко завтра проведе прес-конференцію
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

Зустріч президента із журналістами відбудеться у Мистецькому Арсеналі

Президент України Петро Порошенко проведе у неділю, 16 грудня, прес-конференцію. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на перс-службу глави держави.

Зазначається, що зустріч президента із журналістами заплановано на 16:00 у Києві в Мистецькому Арсеналі (вул. Лаврська, 12). 

Зазначимо, оголошення про прес-конференцію та акредитацію надійшло від прес-служби президента одразу після завершення Об'єднавчого собору та створення Православної церкви України.

Нагадаємо, востаннє Петро Порошенко давав масштабну прес-конференцію 28 лютого 2018 року. Тоді він назвав головним викликом України війну на сході і в черговий раз підкреслив безальтернативність Мінських угод.

Також тоді він анонсував внесення в Конституцію змін, в яких будуть закріплені прагнення України щодо вступу у Євросоюз та НАТО.

А пред цим прес-конференція Порошенка відбулася 14 травня 2017 року. Вона була приурочена Дню Європи і надання Україні безвізового режиму.

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