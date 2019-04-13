Порошенко завтра будет на "Олимпийском"

Действующий президент Украины и кандидат на выборах 2019 Петр Порошенко в воскресенье, 14 апреля, посетит НСК "Олимпийский", на котором запланированы дебаты Порошенко и Владимира Зеленского. Об этом сообщает пресс-служба администрации президента.

Порошенко заявлял, что дебаты должны состояться как на НСК "Олимпийский" 14 апреля, так и на "Суспільному" 19 апреля. Вчера он еще раз пригласил Зеленского на дебаты 14 апреля.

"Хочу еще раз повторить приглашение господину Зеленскому. Стадион так стадион. Не прячьтесь, не бойтесь, приходите. И расскажете все, что у вас есть, чтобы украинцы знали. Если нужны еще дебаты, прошу очень. Мы договоримся и после 14. Сообщите!", - заявил Порошенко.

Напомним, спикер избирательного штаба Зеленского Дмитрий Разумков заявлял, что дебаты с Порошенко должны пройти на НСК "Олимпийский" только 19 апреля. По его словам, дебаты планируются на последнюю пятницу перед днем тишины - 19 апреля, как это предусмотрено законодательством.

Также 11 апреля Петр Порошенко с Владимиром Зеленськом провели разговор в прямом эфире. В телефонном разговоре стороны высказали свое мнение относительно дебатов. Зеленский продолжает настаивать на дебатах 19 апреля на стадионе.