ru ua
Сб, 19 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Порошенко: защитить гражданское население может только сильная, хорошо обеспеченная армия

Новина українською →
Суббота 19 февраля 2022 13:51
Порошенко: защитить гражданское население может только сильная, хорошо обеспеченная армия Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Артем Горовенко

Защитить гражданское население в случае вторжения РФ может только сильная, хорошо обеспеченная армия и оснащенные силы территориальной обороны.

Об этом заявил пятый президент Петр Порошенко в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

"Путин может ударить в любом месте. Тем более как вчера отметил госсекретарь США Блинкен на заседание Совбеза ООН, Путин готовится к войне с применением ракет, в том числе баллистических, авиаударов. И сегодня под ударом может оказаться любая точка Украины", - заявил Порошенко.

Он также убежден, что в рамках военного плана Украина способна защитить гражданское население.

"Мы можем развернуть артиллерийские системы, системы реактивного залпового огня, можем установить контрбатарейные станции, которые у нас есть в распоряжении. И точными ударами накрывать артиллерию, которая обстреливает гражданские кварталы украинской территории", - говорит Порошенко.

Для этого, по его убеждению, надо срочно повысить денежное обеспечение военнослужащих, наполнить стратегические резервы горючим, пищевым, боевым обеспечением, развернуть резерв первой очереди и вооружить территориальную оборону для того, что "если Путин примет решение вторгнуться в Украину, каждый город, каждая улица, каждый квартал и каждый дом стал для него адом".

"Украинцы способны защититься. Для этого надо, чтобы народные депутаты проголосовали увеличение этого финансирования", - резюмировал пятый президент.

Напомним, обострение на Донбассе продолжается третий день, под обстрелами оккупантов десятки населенных пунктов. Боевики проводят эвакуацию жителей ОРДЛО в Россию, а также объявили мобилизацию.

Читайте РБК-Украина в Google News
Петр Порошенко Вооруженные силы Украины
NEWS
Эскалация, эвакуация, обстрелы. Что происходит на Донбассе 19 февраля (обновляется)
Эскалация, эвакуация, обстрелы. Что происходит на Донбассе 19 февраля (обновляется)
DAILY
Старые новые лица. Каких политиков украинцы хотят видеть у власти
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Старые новые лица. Каких политиков украинцы хотят видеть у власти