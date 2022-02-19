Порошенко: защитить гражданское население может только сильная, хорошо обеспеченная армия

Защитить гражданское население в случае вторжения РФ может только сильная, хорошо обеспеченная армия и оснащенные силы территориальной обороны.

Об этом заявил пятый президент Петр Порошенко в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

"Путин может ударить в любом месте. Тем более как вчера отметил госсекретарь США Блинкен на заседание Совбеза ООН, Путин готовится к войне с применением ракет, в том числе баллистических, авиаударов. И сегодня под ударом может оказаться любая точка Украины", - заявил Порошенко.

Он также убежден, что в рамках военного плана Украина способна защитить гражданское население.

"Мы можем развернуть артиллерийские системы, системы реактивного залпового огня, можем установить контрбатарейные станции, которые у нас есть в распоряжении. И точными ударами накрывать артиллерию, которая обстреливает гражданские кварталы украинской территории", - говорит Порошенко.

Для этого, по его убеждению, надо срочно повысить денежное обеспечение военнослужащих, наполнить стратегические резервы горючим, пищевым, боевым обеспечением, развернуть резерв первой очереди и вооружить территориальную оборону для того, что "если Путин примет решение вторгнуться в Украину, каждый город, каждая улица, каждый квартал и каждый дом стал для него адом".

"Украинцы способны защититься. Для этого надо, чтобы народные депутаты проголосовали увеличение этого финансирования", - резюмировал пятый президент.