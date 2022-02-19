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Порошенко: захистити цивільне населення може лише сильна, добре забезпечена армія

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Субота 19 лютого 2022 13:51
Порошенко: захистити цивільне населення може лише сильна, добре забезпечена армія Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Артем Горовенко

Захистити цивільне населення у разі вторгнення РФ може лише сильна, добре забезпечена армія та оснащені сили територіальної оборони.

Про це заявив п'ятий президент Петро Порошенко в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

"Путін може вдарити в будь-якому місці. Тим більше як вчора наголосив держсекретар США Блінкен на засідання Радбезу ООН, Путін готується до війни із застосуванням ракет, в тому числі балістичних, авіаударів. І сьогодні під ударом може опинитися будь-яка точка України", - заявив Порошенко.

Він також переконаний, що в рамках військового плану Україна здатна захистити цивільне населення.

"Ми можемо розгорнути артилерійські системи, системи реактивного залпового вогню, можемо встановити контрбатарейні станції, які в нас є в розпорядженні. І точними ударами накривати артилерію, яка обстрілює цивільні квартали української території", - говорить Порошенко.

Для цього, на його переконання, треба терміново підвищити грошове забезпечення військовослужбовців, наповнити стратегічні резерви пальним, харчовим, бойовим забезпеченням, розгорнути резерв першої черги й озброїти територіальну оборону для того, що "якщо Путін прийме рішення вдертися в Україну, кожне місто, кожна вулиця, кожен квартал і кожен дім став для нього пеклом".

"Українці здатні захиститися. Для цього треба, щоб народні депутати проголосували збільшення цього фінансування", - резюмував п'ятий президент.

Нагадаємо, загострення на Донбасі триває третій день, під обстрілами окупантів десятки населених пунктів. Бойовики проводять евакуацію жителів ОРДЛО в Росію, а також оголосили мобілізацію.

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