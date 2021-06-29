Порошенко: запрет обжаловать в суде решение СНБО является нарушением Конституции

"Европейская солидарность" считает неконституционными и недопустимыми инициативы относительно запрета гражданам обжаловать в суде решение СНБО.
Об этом заявил лидер партии, пятый президент Петр Порошенко во время выступления на согласительном совете.
Кроме того, по его мнению, коррупционные схемы на государственных закупках, которые выводят миллиарды гривен из-под тендерных механизмов Prozzoro, являются препятствием для движения нашей страны в ЕС и НАТО.
Он также отметил, что под видом борьбы с олигархами власть на самом деле пытается взять под контроль средства массовой информации и подавить политическую конкуренцию, атакуя политических оппонентов.
"Авторитарная Украина несовместима с ценностями НАТО и Евросоюза. Равно как и коррумпированная Украина. О чем абсолютно четко в Брюсселе две недели назад подчеркнули как по этой, так и по ту сторону океана", - заявил Порошенко.
Он также заявил, что "Евросолидарность" требует внести расследования срыва спецоперации по задержанию боевиков ЧВК Вагнера в повестку дня временной следственной комиссии.
"Это наше требование на эту неделю", - резюмировал Порошенко.
Напомним, сегодня Верховная рада Украины собирается на внеочередное заседание. На нем, в частности, рассмотрят законопроект об основах национального сопротивления.