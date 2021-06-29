Порошенко: заборона оскаржувати у суді рішення РНБО є порушенням Конституції

"Європейська солідарність" вважає неконституційними та неприпустимими ініціативи щодо заборони громадянам оскаржувати у суді рішення РНБО.
Про це заявив лідер партії, п’ятий президент Петро Порошенко під час виступу на погоджувальній раді.
Крім того, на його думку, корупційні схеми на державних закупівлях, які виводять мільярди гривень з-під тендерних механізмів Prozzoro, є перешкодою для руху нашої країни у ЄС та НАТО.
Він також зауважив, що під виглядом боротьби з олігархами влада насправді намагається взяти під контроль засоби масової інформації і придушити політичну конкуренцію, атакуючи політичних опонентів.
"Авторитарна Україна несумісна з цінностями НАТО та Євросоюзу. Так само як і корумпована Україна. Про що абсолютно чітко в Брюсселі два тижні тому наголосили як з цього, так і по той бік океану", - заявив Порошенко.
Він також заявив, що "Євросолідарність" вимагає внести розслідування зриву спецоперації із затримання бойовиків ПВК Вагнера до порядку денного тимчасової слідчої комісії.
"Це наша вимога на цей тиждень", - резюмував Порошенко.
Нагадаємо, сьогодні Верховна рада України збирається на позачергове засідання. На ньому, зокрема, розглянуть законопроект про основи національного спротиву.