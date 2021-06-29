Порошенко: заборона оскаржувати у суді рішення РНБО є порушенням Конституції

Крім того, на його думку, корупційні схеми на державних закупівлях, які виводять мільярди гривень з-під тендерних механізмів Prozzoro, є перешкодою для руху нашої країни у ЄС та НАТО.

Він також зауважив, що під виглядом боротьби з олігархами влада насправді намагається взяти під контроль засоби масової інформації і придушити політичну конкуренцію, атакуючи політичних опонентів.

"Авторитарна Україна несумісна з цінностями НАТО та Євросоюзу. Так само як і корумпована Україна. Про що абсолютно чітко в Брюсселі два тижні тому наголосили як з цього, так і по той бік океану", - заявив Порошенко.

Він також заявив, що "Євросолідарність" вимагає внести розслідування зриву спецоперації із затримання бойовиків ПВК Вагнера до порядку денного тимчасової слідчої комісії.

"Це наша вимога на цей тиждень", - резюмував Порошенко.