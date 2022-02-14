Порошенко призвал увеличить финансирование армии и создать антикризисный штаб

"Я очень благодарю представителей фракций за то, что они помогли собрать подписи о проведении внеочередного заседания для резкого увеличения финансирования армии и решения проблем территориальной обороны, - сказал Порошенко. - Господин Голова, если монобольшинство не против проведения внеочередного заседания парламента, прошу поставить первыми пунктами повестки дня из нашего законопроекта об увеличении финансирования армии на 50 млрд грн Вооруженным Силам Украины на резервы, на увеличение комплектации, на увеличение денежного обеспечения, ДОЗу, субъектам местного самоуправления для финансирования территориальной обороны".

Относительно ВСК Порошенко сказал следующее: "Мы говорили с вами, и это была общая позиция, чтобы мы создали так называемый штаб с форматом Временной специальной комиссии для быстрой подготовки документов для увеличения обороноспособности государства, - напомнил Порошенко. - Это - Временная специальная комиссия, каждая фракция делегирует туда своего представителя, и она готовит документы, имеющие отношение к повышению обороноспособности государства и имеющие срочный характер".

Лидер партии "Европейская Солидарность" призвал монобольшинство в конце концов прервать свой длительный "карантин" и заняться страной.

"Вы предлагаете сделать заявление в парламенты других стран. Хочу вам сообщить, что большинство парламентов мира - Конгресс США, Бундестаг, Сеймы провели заседание по Украине. И единственный парламент, который не провел это заседание, это Верховная рада Украины. Почему? Потому что депутатов в стране нет, - констатирует Порошенко. - Они отдыхают? Или они дезертиры? И сейчас, и вчера, и позавчера они не собрались на внеочередное заседание. Хочу подчеркнуть: когда враг у ворот - парламенту дезертиров нет места в Украине".