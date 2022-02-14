Порошенко закликав збільшити фінансування армії та створити антикризовий штаб

"Я дуже дякую представникам фракцій за те, що вони допомогли зібрати підписи про проведення позачергового засідання для різкого збільшення фінансування армії та вирішення проблем територіальної оборони, - сказав Порошенко. - Пане Голово, якщо монобільшість не проти проведення позачергового засідання парламенту, прошу поставити першими пунктами порядку денного з нашого законопроекту про збільшення фінансування армії на 50 млрд Збройним Силам України на резерви, на збільшення комплектації, на збільшення грошового забезпечення, ДОЗу, суб‘єктам місцевого самоврядування для фінансування територіальної оборони".

Щодо ТСК Порошенко сказав наступне: "Ми говорили з вами, і це була спільна позиція, щоб ми створили так званий штаб з форматом Тимчасової спеціальної комісії для швидкої підготовки документів для збільшення обороноздатності держави, - нагадав Порошенко. - Це - Тимчасова спеціальна комісія, кожна фракція делегує туди свого представника, і вона готує документи, які мають відношення до підвищення обороноздатності держави і мають терміновий характер".

Лідер партії "Європейська Солідарність" закликав монобільшість врешті решт перервати свій тривалий "карантин" і зайнятися країною.

"Ви пропонуєте зробити заяву до парламентів інших країн. Хочу вам повідомити, що більшість парламентів світу - Конгрес США, Бундестаг, Сейми провели засідання по Україні. І єдиний парламент, який не провів цього засідання, це Верховна рада України. Чому? Бо депутатів в країні немає, - констатує Порошенко. - Вони відпочивають? Чи вони дезертири? І зараз, і вчора, і позавчора вони не зібралися на позачергове засідання. Хочу наголосити: коли ворог біля воріт - парламенту дезертирів немає місця в Україні".