Порошенко призвал дать Украине оружие, назвав этот шаг "прекрасным сдерживающим фактором"

"Мы можем защитить нашу землю, если на нас нападут. Мы не ожидаем, что американцы или итальянцы придут воевать за нас. У нас 250 тыс. солдат, а за неделю можем получить 500 тыс. сильных и мотивированных. Нам нужны только более современные системы обороны, например, чтобы Россия не отключила наши коммуникации. Россияне знают, что могут заплатить высокую цену, если будут стрелять из своих "Градов", - говорит Порошенко.

Пятый президент также рассказал, как одна только мысль о "Джавелинах" в свое время вызвала панику в российских подразделениях.

"Когда я, был президентом, купил у США новые противотанковые ракеты "Джавелин", договоренность с Белым домом заключалась в том, что я не буду иметь их на передовой. Их держали в хранилище. Но публично я сказал, что они будут в каждой украинской бригаде. Вы знаете, что на следующий день российские танкисты отказались идти на границу? Они боялись быть стертыми в прах. Это психологическая война, поставка оружия из-за границы является отличным сдерживающим фактором", - объясняет Петр Порошенко.

По словам политика, несмотря на то, что у России одна из сильнейших армий в мире, но ВСУ имеют опыт и призваны защищать не только украинцев, но и европейцев.

"Завтра Россия способна войти в любую из ваших стран, как это сделала с нами. В Латвию, Эстонию, Польшу. Или в Боснии: как далеко Босния от Италии? - спросил Петр Порошенко. - Вспомните, что сказал Черчилль: если вы хотите мира, вы можете капитулировать через два часа, и через два часа у вас будет мир, но у вас не будет страны, суверенитета, свободы, народа, у вас больше ничего не будет".