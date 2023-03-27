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Порошенко закликав Захід прискорити постачання зброї для ЗСУ

Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Юлія Бойко

Україна має залишатися темою номер один для вільного світу. Захід має посилити підтримку України та санкції проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пʼятого президента Петра Порошенка у Facebook.

"Радий зустрічі з делегацією високого рівня Міжнародного демократичного союзу (International Democrat Union). Це була дійсно чесна і щира розмова. Ми з командою відстоювали прискорення передачі Україні необхідної зброї та посилення нищівних санкцій проти російської економіки. Бо кожна така зустріч - це наше підсилення, підсилення України на міжнародній арені та наших ЗСУ", - написав Порошенко.

Він також наголосив: всестороння підтримка України - надійна інвестиція Заходу у спільну безпеку.

"Найбільш ефективні гарантії безпеки і для України, і для Заходу - якнайшвидше повноправне членство нашої держави в Північноатлантичному альянсі", - додав політик.

Окремо сторони обговорили питання розвитку та зміцнення демократії, верховенства права, свободи медіа, стійкості інститутів держави в Україні.

Порошенко також подякував за підтримку України з боку партій-партнерів.

Нагадаємо, Міжнародний демократичний союз (IDU) - глобальне об’єднання правоцентристських політичних сил із 65 країн світу.

Серед партій-членів: Республіканська партія (США), Християнсько-демократичний союз (Німеччина), Консервативна партія (Велика Британія). Головою організації є колишній прем’єр-міністр Канади Стівен Гарпер.

Партія "Європейська солідарність" отримала статус Observer Member у Міжнародному демократичному союзі у липні 2020 року.

Раніше ми писали, що, за словами голови Міноборони Німеччини Бориса Пісторіуса, Україна зможе сформувати два батальйони (62 танки) з Leopard 2.

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