Порошенко призвал Запад ускорить поставки оружия для ВСУ

Украина должна оставаться темой номер один для свободного мира. Мероприятие должно усилить поддержку Украины и санкции против России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пятого президента Петра Порошенко в Facebook.
"Рад встрече с делегацией высокого уровня Международного демократического союза (International Democrat Union). Это был действительно честный и искренний разговор. Мы с командой отстаивали ускорение передачи Украине необходимого оружия и усиление сокрушительных санкций против российской экономики. Потому что каждая такая встреча - это наше усиление. усиление Украины на международной арене и наших ВСУ", - написал Порошенко.
Он также подчеркнул: всесторонняя поддержка Украины – надежная инвестиция Запада в общую безопасность.
"Самые эффективные гарантии безопасности и для Украины, и для Запада - скорейшее полноправное членство нашего государства в Североатлантическом альянсе", - добавил политик.
Отдельно стороны обсудили вопросы развития и укрепления демократии, верховенства права, свободы медиа, устойчивости институтов государства в Украине.
Порошенко также поблагодарил за поддержку Украины со стороны партий-партнеров.
Международный демократический союз (IDU) - глобальное объединение правоцентристских политических сил из 65 стран мира.
Среди партий-членов: Республиканская партия (США), Христианско-демократический союз (Германия), Консервативная партия (Великобритания). Главой организации является бывший премьер-министр Канады Стивен Гарпер.
Партия Европейская солидарность получила статус Observer Member в Международном демократическом союзе в июле 2020 года.
Ранее мы писали, что, по словам главы Минобороны Германии Бориса Писториуса, Украина сможет сформировать два батальона (62 танка) из Leopard 2.
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