Порошенко закликав США збільшити постачання зброї та підтримати членство України в НАТО

Пʼятий президент Петро Порошенко обговорив з послом США в Україні Бріджит Брінк посилення підтримки України та збільшення постачання зброї.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка у Facebook.
"Важлива зустріч з Послом США Бріджит Брінк та, як завжди, вдумливий обмін думками. На місці розстріляного російськими нелюдями дитячого майданчику не треба навіть додаткових аргументів для надання Україні більше зброї та підтримки", - повідомив Порошенко.
На його думку, захист нашого неба і моря та звільнення нашої землі, пекельні санкції агресору, допомога Україні та інтеграція до ЄС і НАТО - все це і є шлях до миру і наша формула перемоги.
Нагадаємо, США рішуче засудили ракетні удари росіян по Україні. Байден заявив, що вони вкотре демонструють крайню жорстокість незаконної війни Путіна проти українського народу.
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