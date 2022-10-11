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Порошенко закликав США збільшити постачання зброї та підтримати членство України в НАТО

Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Сергей Новиков

Пʼятий президент Петро Порошенко обговорив з послом США в Україні Бріджит Брінк посилення підтримки України та збільшення постачання зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка у Facebook.

"Важлива зустріч з Послом США Бріджит Брінк та, як завжди, вдумливий обмін думками. На місці розстріляного російськими нелюдями дитячого майданчику не треба навіть додаткових аргументів для надання Україні більше зброї та підтримки", - повідомив Порошенко.

На його думку, захист нашого неба і моря та звільнення нашої землі, пекельні санкції агресору, допомога Україні та інтеграція до ЄС і НАТО - все це і є шлях до миру і наша формула перемоги.

Нагадаємо, США рішуче засудили ракетні удари росіян по Україні. Байден заявив, що вони вкотре демонструють крайню жорстокість незаконної війни Путіна проти українського народу.

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