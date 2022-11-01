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Порошенко закликав союзників надати Україні обладнання і запчастини для енергомереж

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Вівторок 01 листопада 2022 19:37
Порошенко закликав союзників надати Україні обладнання і запчастини для енергомереж Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Сергей Новиков

Пʼятий президент Петро Порошенко закликав західних союзників надати Україні обладнання для оперативного ремонту енергетичної інфраструктури, яку руйнують ракетні обстріли росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка в ефірі хорватського N1.

На його думку, Путін намагається змусити Україну до капітуляції через руйнування об‘єктів критичної інфраструктури. Однак українці демонструють надзвичайну стійкість у цій ситуації.

"На жаль, понад 35% енергетичної інфраструктури України зруйновано. Жодна країна не виживає в Європі за таких умов, але ми, українці, готові до цього, тому що для нас свобода, демократія та повернення до європейської сім’ї народів значно важливіше, ніж відсутність енергії, води, електрики. І краще бути в темряві, ніж бути рабом. Це лише ще один доказ того, що Україна зараз є найбільш єврооптимістичною країною на континенті. Ми розраховуємо на підтримку європейців, Сполучених Штатів, країн-членів НАТО", - заявив Порошенко.

Найбільш терміновою, на його думку, має бути допомога з протиракетною та протиповітряною обороною, і це може допомогти закрити небо. Другий пункт - генератори та трансформатори для енергетичної інфраструктури.

"Ми просимо обов’язково скликати позачергове засідання Ради Безпеки ООН. І протягом короткого терміну путін повинен з’явитися за ґратами в Гаазі для розгляду в Міжнародному суді", - переконаний політик.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у вівторок, 1 листопада, у Києві поза графіком відключили електроенергію у частині міста. Це стосується Оболоні, Виноградаря, Мінського масиву та Куренівки.

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