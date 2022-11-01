ua ru
Вт, 01 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Порошенко призвал союзников предоставить Украине оборудование и запчасти для энергосетей

Новина українською →
Вторник 01 ноября 2022 19:37
Порошенко призвал союзников предоставить Украине оборудование и запчасти для энергосетей Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Сергей Новиков

Пятый президент Петр Порошенко призвал западных союзников предоставить Украине оборудование для оперативного ремонта энергетической инфраструктуры, разрушаемой ракетными обстрелами россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко в эфире хорватского N1.

По его мнению, Путин пытается принудить Украину к капитуляции из-за разрушения объектов критической инфраструктуры. Однако украинцы демонстрируют чрезвычайную устойчивость в этой ситуации.

"К сожалению, более 35% энергетической инфраструктуры Украины разрушены. Ни одна страна не выживает в Европе при таких условиях, но мы, украинцы, готовы к этому, потому что для нас свобода, демократия и возвращение в европейскую семью народов гораздо важнее, чем отсутствие энергии, воды, электричества. И лучше быть в темноте, чем быть рабом. Это лишь еще одно доказательство того, что Украина сейчас является наиболее еврооптимистической страной на континенте. Мы рассчитываем на поддержку европейцев, Соединенных Штатов, стран-членов НАТО", - заявил Порошенко.

Наиболее срочной, по его мнению, должна быть помощь противоракетной и противовоздушной обороны, и это может помочь закрыть небо. Второй пункт – генераторы и трансформаторы для энергетической инфраструктуры.

"Мы просим обязательно созвать внеочередное заседание Совета Безопасности ООН. И в течение короткого срока пути должны явиться за решеткой в Гааге для рассмотрения в Международном суде", - убежден политик.

Напомним, ранее стало известно, что во вторник, 1 ноября, в Киеве вне графика отключили электроэнергию в части города. Это касается Оболони, Виноградаря, Минского массива и Куреневки.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Петр Порошенко
NEWS
У нас нет защиты: эксперт рассказал, что поможет против иранских ракет
У нас нет защиты: эксперт рассказал, что поможет против иранских ракет
DAILY
Западный фронт. Хватит ли терпения США и Британии до победы Украины в войне
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Западный фронт. Хватит ли терпения США и Британии до победы Украины в войне