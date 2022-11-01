Порошенко призвал союзников предоставить Украине оборудование и запчасти для энергосетей

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко в эфире хорватского N1 .

По его мнению, Путин пытается принудить Украину к капитуляции из-за разрушения объектов критической инфраструктуры. Однако украинцы демонстрируют чрезвычайную устойчивость в этой ситуации.

"К сожалению, более 35% энергетической инфраструктуры Украины разрушены. Ни одна страна не выживает в Европе при таких условиях, но мы, украинцы, готовы к этому, потому что для нас свобода, демократия и возвращение в европейскую семью народов гораздо важнее, чем отсутствие энергии, воды, электричества. И лучше быть в темноте, чем быть рабом. Это лишь еще одно доказательство того, что Украина сейчас является наиболее еврооптимистической страной на континенте. Мы рассчитываем на поддержку европейцев, Соединенных Штатов, стран-членов НАТО", - заявил Порошенко.

Наиболее срочной, по его мнению, должна быть помощь противоракетной и противовоздушной обороны, и это может помочь закрыть небо. Второй пункт – генераторы и трансформаторы для энергетической инфраструктуры.

"Мы просим обязательно созвать внеочередное заседание Совета Безопасности ООН. И в течение короткого срока пути должны явиться за решеткой в Гааге для рассмотрения в Международном суде", - убежден политик.