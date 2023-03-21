Порошенко закликав повернути обіцяні виплати військовим та погасити борг перед родинами загиблих

Лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко закликав повернути виплати військовим 30 тисяч гривень та негайно погасити борг перед родинами загиблих на фронті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка під час виступу з трибуни Верховної ради.
" Під час змін до державного бюджету не може у воюючої країни бути інших пріоритетів, ніж забезпечення фінансування Збройних сил України. Це свята святих. Все решта - вирішимо після нашої перемоги. Ми збудуємо дуже багато гарних доріг - але після того, як переможемо", - заявив Порошенко.
Він також наголосив, що держава має заборгованість перед родинами загиблих героїв. "Нам з вами треба зараз докласти заходів, для того, щоб негайно погасити цю заборгованість", - додав він.
Порошенко також зауважив, що через рік після трагічних подій у Бузковому гаю Херсона, де героїчно загинули бійці тероборони, рідні не можуть поховати їх з відповідними почестями. А тероборонівців через бюрократію не визнають учасниками бойових дій.
"Нам треба спростити процедуру. Бо ті, хто втік, отримав нагороди і зараз отримує непогані гроші. А ті, хто загинув – рідні рік вимолюють право поховати своїх близьких з почестями. І вчора під час зустрічі з генералом Залужним ми домовились, що зробимо законопроект, який дозволить зарахувати їх за підписом Залужного і міністра оборони", - резюмував Порошенко.
Раніше РБК-Україна повідомляло, чи заберуть мандати у всіх нардепів від колишньої ОПЗЖ.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.
Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.