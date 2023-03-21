Порошенко закликав повернути обіцяні виплати військовим та погасити борг перед родинами загиблих

" Під час змін до державного бюджету не може у воюючої країни бути інших пріоритетів, ніж забезпечення фінансування Збройних сил України. Це свята святих. Все решта - вирішимо після нашої перемоги. Ми збудуємо дуже багато гарних доріг - але після того, як переможемо", - заявив Порошенко.

Він також наголосив, що держава має заборгованість перед родинами загиблих героїв. "Нам з вами треба зараз докласти заходів, для того, щоб негайно погасити цю заборгованість", - додав він.

Порошенко також зауважив, що через рік після трагічних подій у Бузковому гаю Херсона, де героїчно загинули бійці тероборони, рідні не можуть поховати їх з відповідними почестями. А тероборонівців через бюрократію не визнають учасниками бойових дій.

"Нам треба спростити процедуру. Бо ті, хто втік, отримав нагороди і зараз отримує непогані гроші. А ті, хто загинув – рідні рік вимолюють право поховати своїх близьких з почестями. І вчора під час зустрічі з генералом Залужним ми домовились, що зробимо законопроект, який дозволить зарахувати їх за підписом Залужного і міністра оборони", - резюмував Порошенко.