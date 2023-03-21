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Порошенко призвал вернуть обещанные выплаты военным и погасить долг перед семьями погибших

Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Сергей Новиков

Лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко призвал вернуть выплаты военным 30 тысяч гривен и немедленно погасить долг перед семьями погибших на фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко, выступая с трибуны Верховной рады.

"Во время изменений в государственный бюджет не может у воюющей страны быть других приоритетов, чем обеспечение финансирования Вооруженных сил Украины. Это праздники святых. Все остальное - решим после нашей победы. Мы построим очень много хороших дорог - но после того, как победим", – заявил Порошенко.

Он также подчеркнул, что у государства есть задолженность перед семьями погибших героев. "Нам с вами нужно сейчас приложить меры, для того чтобы немедленно погасить эту задолженность", - добавил он.

Порошенко также отметил, что год спустя после трагических событий в Сиреневой роще Херсона, где героически погибли бойцы терробороны, родные не могут похоронить их с соответствующими почестями. А терробороновцев из-за бюрократии не признают участниками боевых действий.

"Нам надо упростить процедуру. Потому что беглые получили награды и сейчас получают неплохие деньги. А те, кто погиб - родные год вымаливают право похоронить своих близких с почестями. И вчера во время встречи с генералом Залужным мы договорились, что сделаем законопроект, который позволит причислить их за подписью Залужного и министра обороны", - резюмировал Порошенко.

Ранее РБК-Украина сообщало, заберут ли мандаты у всех нардепов от бывшей ОПЗЖ.

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