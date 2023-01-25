Порошенко закликав партнерів після танків дати Україні реактивні винищувачі

Пʼятий президент Петро Порошенко заявив, що рішення західних партнерів надати Україні танки вкрай важливе, але ЗСУ потрібні також реактивні винищувачі. Вже зараз союзники мають розпочати підготовку українських пілотів, щоб вони якомога швидше могли освоїти натівські літаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенко в ефірі Euronews .

"Постачання танків покращить ситуацію, безумовно, це залежить від кількості танків, тому що буде це танкова рота або кілька танкових бригад - різні речі. Але якщо ви говорите про зміну гри, то якби постачання відбувалося півроку тому, коли росія була слабшою, безперечно, разом із БТР, разом із ППО, це змінило б ситуацію. Зараз Росія забезпечила мобілізацію, перекинула на передову значну кількість військ і танків", - заявив Порошенко.

На його думку, треба негайно запускати програми підготовки українських пілотів і готуватися до доставки їх в Україну. Реактивні винищувачі захистять Україну і зупинять російське панування в українському повітрі.

Він також переконаний, що Україна повинна отримати повноправне членство в НАТО. Попри те, що перемога у війні сьогодні залишається пріоритетом для України, вступ до НАТО є важливим.

"Кожного громадянина НАТО та Європейського Союзу зараз захищає не стільки 5 стаття НАТО, скільки Збройні Сили України під синьо-жовтим прапором", - наголосив Порошенко.