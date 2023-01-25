Порошенко призвал партнеров после танков дать Украине реактивные истребители

Пятый президент Петр Порошенко заявил, что решение западных партнеров предоставить Украине танки очень важно, но ВСУ нужны также реактивные истребители. Уже сейчас союзники должны приступить к подготовке украинских пилотов, чтобы они как можно скорее могли освоить натовские самолеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко в эфире Euronews .

"Снабжение танков улучшит ситуацию, безусловно, это зависит от количества танков, потому что будет это танковая рота или несколько танковых бригад - разные вещи. Но если вы говорите об изменении игры, то если бы поставки происходили полгода назад, когда россия была слабее, бесспорно, вместе с БТР, вместе с ПВО это изменило бы ситуацию. Сейчас Россия обеспечила мобилизацию, перебросила на передовое значительное количество войск и танков", - заявил Порошенко.

По его мнению, нужно немедленно запускать программы подготовки украинских пилотов и готовиться к доставке их в Украину. Реактивные истребители защитят Украину и остановят российское владычество в украинском воздухе.

Он также уверен, что Украина должна получить полноправное членство в НАТО. Несмотря на то, что победа в войне сегодня остается приоритетом для Украины, вступление в НАТО важно.

"Каждого гражданина НАТО и Европейского Союза сейчас защищает не столько 5 статья НАТО, сколько вооруженные силы Украины под сине-желтым флагом", - подчеркнул Порошенко.