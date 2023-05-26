Порошенко закликав НАТО на саміті у Вільнюсі запросити Україну в Альянс

На його думку, тільки членство України в ЄС і НАТО є тим сценарієм, який гарантує сталий мир.

"Питання стоїть, як нам виграти війну і не програти мир. І в цій ситуації у нас є три сценарії. Перший сценарій - це єдиний, в який вірить вся Україна. Це членство в ЄС і членство в НАТО. Це означає демократію, це означає реформи, це означає інвестиції, це означає повоєнну відбудову. Це означає, що Україна інтегрована в найбільшу безпекову організацію світу. І це називається "сценарій ЄС і НАТО", - вважає Порошенко.

За його словами, є також другий сценарій, який нам пропонують. Це так звані "гарантії безпеки". Втім, що б ми там не робили, це буде ксерокопія Будапештського меморандуму.

"Безпекові гарантії в найкращому випадку будуть в постачанні Україні зброї, для того, щоб українські Збройні сили воювали. Але це означає війну, яка ніколи не закінчиться і за яку українці будуть платити велику ціну", - наголосив Порошенко.

Третій сценарій називається "Афганістан": коли в Україні сформована диктатура, коли Україна не є членом НАТО, коли нам не дають безпекових гарантій і нам не дають зброї. І це той сценарій, який є мрією Путіна, застерігає Порошенко.

"Дуже важливо, щоб сьогоднішні наші меседжі почули під час Вільнюського саміту НАТО. Бо коли ми говоримо про те, щоб захистити демократію - захист демократії відбувається в рамках нашого руху в ЄС і НАТО. Бо НАТО - і є демократія", - резюмує Порошенко.