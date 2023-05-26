Порошенко призвал НАТО на саммите в Вильнюсе пригласить Украину в Альянс

По его мнению, только членство Украины в ЕС и НАТО является тем сценарием, который гарантирует постоянный мир.

"Вопрос стоит, как нам выиграть войну и не проиграть мир. И в этой ситуации у нас есть три сценария. Первый сценарий - это единственный, в который верит вся Украина. Это членство в ЕС и членство в НАТО. Это означает демократию, это значит реформы, это означает инвестиции, это означает послевоенное восстановление. Это означает, что Украина интегрирована в крупнейшую организацию безопасности мира. И это называется "сценарий ЕС и НАТО", - считает Порошенко.

По его словам, есть второй сценарий, который нам предлагают. Это так называемые "гарантии безопасности". Впрочем, что бы мы там ни делали, это будет ксерокопия Будапештского меморандума.

"Безопасные гарантии в лучшем случае будут в поставке Украине оружия, для того чтобы украинские Вооруженные силы воевали. Но это означает войну, которая никогда не закончится и за которую украинцы будут платить большую цену", - подчеркнул Порошенко.

Третий сценарий называется "Афганистан": когда в Украине сформирована диктатура, когда Украина не является членом НАТО, когда нам не дают гарантий безопасности и нам не дают оружия. И это тот сценарий, который является мечтой Путина, предостерегает Порошенко.

"Очень важно, чтобы сегодняшние наши месседжи услышали во время Вильнюсского саммита НАТО. Когда мы говорим о том, чтобы защитить демократию - защита демократии происходит в рамках нашего движения в ЕС и НАТО. Потому что НАТО - и есть демократия", - резюмирует Порошенко.