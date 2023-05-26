Порошенко закликав НАТО на саміті у Вільнюсі запросити Україну в Альянс
Пʼятий президент Петро Порошенко заявив, що саміт НАТО у Вільнюсі не повинен повторити помилку Бухаресту-2008 і має оголосити про запрошення України в Альянс.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка під час виступу на Київському безпековому форумі.
На його думку, тільки членство України в ЄС і НАТО є тим сценарієм, який гарантує сталий мир.
"Питання стоїть, як нам виграти війну і не програти мир. І в цій ситуації у нас є три сценарії. Перший сценарій - це єдиний, в який вірить вся Україна. Це членство в ЄС і членство в НАТО. Це означає демократію, це означає реформи, це означає інвестиції, це означає повоєнну відбудову. Це означає, що Україна інтегрована в найбільшу безпекову організацію світу. І це називається "сценарій ЄС і НАТО", - вважає Порошенко.
За його словами, є також другий сценарій, який нам пропонують. Це так звані "гарантії безпеки". Втім, що б ми там не робили, це буде ксерокопія Будапештського меморандуму.
"Безпекові гарантії в найкращому випадку будуть в постачанні Україні зброї, для того, щоб українські Збройні сили воювали. Але це означає війну, яка ніколи не закінчиться і за яку українці будуть платити велику ціну", - наголосив Порошенко.
Третій сценарій називається "Афганістан": коли в Україні сформована диктатура, коли Україна не є членом НАТО, коли нам не дають безпекових гарантій і нам не дають зброї. І це той сценарій, який є мрією Путіна, застерігає Порошенко.
"Дуже важливо, щоб сьогоднішні наші меседжі почули під час Вільнюського саміту НАТО. Бо коли ми говоримо про те, щоб захистити демократію - захист демократії відбувається в рамках нашого руху в ЄС і НАТО. Бо НАТО - і є демократія", - резюмує Порошенко.
Саміт НАТО у Вільнюсі
У липневому саміті Альянсу Україна хотіла б отримати політичне рішення про підтримку її вступу до НАТО, хоча країна розуміє, що стати повноцінним членом зможе лише після завершення бойових дій.
Глава МЗС Дмитро Кулеба заявляв, що Україна не бачить і не хоче альтернативи членству в НАТО, тому очікує від саміту у Вільнюсі "графіка вступу", тобто чіткого алгоритму руху для вступу до Альянсу.
До того ж Україна хоче отримати гарантії безпеки від країн-членів НАТО, які жодним чином не можуть бути альтернативою членству.
Іноземні ЗМІ повідомляють, що країни Заходу хочуть запропонувати Україні модель гарантій безпеки на зразок тієї, яку має Ізраїль. Головним гарантом можуть стати США. За словами західних чиновників, така угода могла б змінити хід війни, а документ допоміг би просуватися Україні на шляху до НАТО.
Більше про те, що Україна хоче отримати на саміті НАТО та чого чекати від Альянсу, - читайте у матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.