Порошенко призвал НАТО на саммите в Вильнюсе пригласить Украину в Альянс
Пятый президент Петр Порошенко заявил, что саммит НАТО в Вильнюсе не должен повторить ошибку Бухареста-2008 и должен объявить о приглашении Украины в Альянс.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко, выступая на Киевском форуме по вопросам безопасности.
По его мнению, только членство Украины в ЕС и НАТО является тем сценарием, который гарантирует постоянный мир.
"Вопрос стоит, как нам выиграть войну и не проиграть мир. И в этой ситуации у нас есть три сценария. Первый сценарий - это единственный, в который верит вся Украина. Это членство в ЕС и членство в НАТО. Это означает демократию, это значит реформы, это означает инвестиции, это означает послевоенное восстановление. Это означает, что Украина интегрирована в крупнейшую организацию безопасности мира. И это называется "сценарий ЕС и НАТО", - считает Порошенко.
По его словам, есть второй сценарий, который нам предлагают. Это так называемые "гарантии безопасности". Впрочем, что бы мы там ни делали, это будет ксерокопия Будапештского меморандума.
"Безопасные гарантии в лучшем случае будут в поставке Украине оружия, для того чтобы украинские Вооруженные силы воевали. Но это означает войну, которая никогда не закончится и за которую украинцы будут платить большую цену", - подчеркнул Порошенко.
Третий сценарий называется "Афганистан": когда в Украине сформирована диктатура, когда Украина не является членом НАТО, когда нам не дают гарантий безопасности и нам не дают оружия. И это тот сценарий, который является мечтой Путина, предостерегает Порошенко.
"Очень важно, чтобы сегодняшние наши месседжи услышали во время Вильнюсского саммита НАТО. Когда мы говорим о том, чтобы защитить демократию - защита демократии происходит в рамках нашего движения в ЕС и НАТО. Потому что НАТО - и есть демократия", - резюмирует Порошенко.
Саммит НАТО в Вильнюсе
В июльском саммите НАТО Украина хотела бы получить политическое решение о поддержке ее вступления в НАТО, хотя страна понимает, что стать полноценным членом сможет только после завершения боевых действий.
Глава МИД Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина не видит и не хочет альтернативы членству в НАТО, поэтому ожидает от саммита в Вильнюсе "графика вступления", то есть четкого алгоритма движения для вступления в Альянс.
К тому же, Украина хочет получить гарантии безопасности от стран-членов НАТО, которые никоим образом не могут быть альтернативой членству.
Иностранные СМИ сообщают, что страны Запада хотят предложить Украине модель гарантий безопасности вроде Израиля. Главным гарантом могут стать США. По словам западных чиновников, такое соглашение могло бы изменить ход войны, а документ помог бы продвигаться Украине на пути в НАТО.
Более того, Украина хочет получить на саммите НАТО и чего ждать от Альянса, - читайте в материале РБК-Украина.
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