Порошенко закликає запровадити цільові санкції проти Ірану

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пʼятого президента Петра Порошенка у Facebook.

"Цинічна і варварська російська атака проти мирних мешканців України та об’єктів критичної інфраструктури з використанням іранських дронів - черговий воєнний злочин кремля, за який обовʼязково настане повна відповідальність. Російському терористичному режиму місце на лаві підсудних забезпечено давно. Це вже навіть не піддається сумніву. І щоб це відбулося якнайшвидше, важливо також позбавляти росію союзників", - написав Порошенко.

На його переконання, Україна та світ мають запровадити цільові пекельні санкції проти Ірану з тим, щоб закрити всі можливості для подальшої злочинної співпраці між москвою та Тегераном.

Порошенко також закликав активізувати міжнародний тиск у справі збиття українського літака в небі над Тегераном ще у 2020 році.

"По-третє, саме на часі питання про розрив дипломатичних відносин між Києвом та Тегераном. Позбавлення акредитації іранського посла в Києві - відповідь явно недостатня та неспівмірна з рівнем цинізму, який становлять іранські дрони в руках російського окупанта", - вважає Порошенко.