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Порошенко призывает ввести целевые санкции против Ирана

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Понедельник 17 октября 2022 14:57
Порошенко призывает ввести целевые санкции против Ирана Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Юлия Бойко

Украина должна разорвать дипломатические отношения с Ираном, а мир должен ввести жесткие санкции из-за передачи Тегераном путинскому режиму дронов-камикадзе, которые убивают гражданских людей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пятого президента Петра Порошенко в Facebook.

"Циничная и варварская российская атака против мирных жителей Украины и объектов критической инфраструктуры с использованием иранских дронов - очередное военное преступление кремля, за которое обязательно последует полная ответственность. Российскому террористическому режиму место на скамье подсудимых обеспечено давно. Это уже даже не подвергается сомнению. И чтобы это произошло как можно быстрее, важно также лишать Россию союзников", - написал Порошенко.

По его убеждению, Украина и мир должны ввести целевые адские санкции против Ирана с тем, чтобы закрыть все возможности для дальнейшего преступного сотрудничества между Москвой и Тегераном.

Порошенко также призвал активизировать международное давление по делу сбивания украинского самолета в небе над Тегераном еще в 2020 году.

"В-третьих, именно актуален вопрос о разрыве дипломатических отношений между Киевом и Тегераном. Лишение аккредитации иранского посла в Киеве - ответ явно недостаточный и несоразмерный с уровнем цинизма, который составляют иранские дроны в руках российского оккупанта", - считает Порошенко.

Как сообщалось, на фоне массированного налета дронов-камикадзе Shahed-136 на Киев в Иране в очередной раз заявили, что не поставляли беспилотники России.

Напомним, российские кафиры 17 октября атаковали Украину более 40 иранскими дронами-камикадзе. Большинство из них сбили украинские военные.

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