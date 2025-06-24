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Порошенко задекларував мільйонний подарунок дітям

Вівторок 24 червня 2025 14:49
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Порошенко задекларував мільйонний подарунок дітям Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Сергій Новіков

Народний депутат, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко подарував 1 мільйон доларів США своїм дітям. Ці дані політик вказав у своїй декларації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані реєстру декларацій НАЗК та "Слідство.Інфо".

"На початку травня Петро Порошенко повідомив про суттєві зміни у майновому стані, де вказав, що 28 квітня подарував 41,7 млн грн (1 мільйон доларів США за нинішнім курсом, - ред.) у Туреччині. Також нардеп зазначив, що 25 квітня, декількома днями раніше, оплатив 237 860 грн на проживання у Туреччині. З декларації невідомо, кому саме Порошенко подарував гроші та чиє проживання він оплачував", - розповідає "Слідство.Інфо".

У прес-службі "Європейської солідарності" зазначили, що подарунок Порошенко зробив дітям. Проте там не розповіли, кому саме і чому в Туреччині.

"На запитання щодо мети поїздки у пресслужбі сказали, що Петро Порошенко їздив у відрядження до німецького міста Вісбаден для участі у засіданні Міжпарламентської Ради Україна-НАТО (з 23 по 24 квітня) і до Валенсії (Іспанія) на щорічний Конгрес Європейської народної партії (з 28 по 30 квітня). Щодо Туреччини у пресслужбі зазначили, що туди Петро Порошенко їхав «на запрошення колишнього міністра закордонних справ, депутата парламенту, керівника турецької делегації в Парламентській асамблеї НАТО Мевлюта Чавушоглу, де провів переговори з турецькими посадовцями, зокрема, з питань, які стосуються міжнародних подій у Стамбулі", - повідомляють журналісти.

У пресслужбі Порошенка також не зазначили точних дат візиту, але вочевидь у Туреччину він заїжджав між подіями у Вісбадені та Валенсії. Разом з тим, у публічній комунікації Петра Порошенка та "Європейської солідарності" жодної згадки про візит до Туреччини не було зазначено.

"Слідство.Інфо" написало колишньому міністру закордонних справ Туреччини Мевлюті Чавушоглу з проханням підтвердити цю інформацію, проте турецький політик уникнув відповіді. Також, попри звернення журналістів, у пресслужбі партії "Європейська Солідарність" не надали жодних фотопідтверджень робочого візиту Петра Порошенка", - наголошують журналісти.

Як відомо, народний депутат Петро Порошенко збагатився на понад 4,6 мільярда гривень за 2024 рік. Ця сума у 30 разів перевищує заробітки політика у довоєнний 2021 рік.

Раніше РБК-Україна писало, що через неявку за військовою повісткою син Порошенка - Олексій - має сплатити 25 500 гривень штрафу.

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