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Порошенко показав декларацію за 2024 рік: збагатів на понад 4 млрд грн

Середа 02 квітня 2025 18:37
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Порошенко показав декларацію за 2024 рік: збагатів на понад 4 млрд грн Фото: Петро Порошенко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Народний депутат Петро Порошенко заробив у 2024 році понад 4,6 млрд гривень за 2024 рік. Ця сума у 30 разів перевищує заробітки політика у довоєнний 2021 рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на щорічну декларацію політика, оприлюднену у реєстрі НАЗК.

Так, у 2024 році сукупний дохід задекларований Петром Порошенком становив 4 млрд 620 млн гривень. Порівняно з довоєнним 2021 роком, коли нардеп заробив всього 162 млн грн, заробітки Порошенка за 2024 зросли у 30 разів.

Основну частину доходів Порошенка, як і в попередні роки, склали дивіденди, дохід від цінних паперів і корпоративних прав, а також фінансові надходження від компаній, пов’язаних із бізнес-структурами політика.

Помітно зросли і обсяги коштів, виведених Порошенком за кордон через придбання іноземних цінних паперів. Якщо у 2023 році йшлося про 669 мільйонів гривень, то у 2024 році - Порошенко вивів з України вже майже вдвічі більше – 1,21 млрд гривень. У звітах зазначено, що значна частина цих інвестицій здійснена через швейцарські фінансові структури.

Загалом за три роки повномасштабної війни Порошенко задекларував сумарно понад 7,5 млрд гривень доходу, з яких більшість отримано у 2024 році.

Як відомо, 13 лютого були запроваджені санкції проти низки олігархів та політиків.. У тому числі, до списку увійшли Петро Порошенко, Ігор Коломойський та Віктор Медведчук.

Зокрема, Петра Порошенка звинувачували у лобіюванні Харківських угод (ЧФ в Криму); фінансуванні терористів (купівля вугілля з ОРДЛО); торгівлі у війну з РФ (Липецька фабрика, завод "Богдан" у РФ тощо); спільному з Медведчуком та росіянами незаконному відчуженні нафтопроводу у держави тощо.

Згідно з результатами опитування 65,2% українців підтримують санкції проти Порошенка, Медведчука і Коломойського, вважаючи їх заслуженими.

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