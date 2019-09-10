Порошенко вызывают в ГБР ради провокаций,- адвокат

Спекуляции вокруг повесток, которые Государственное бюро расследований (ГБР) присылает Петру Порошенко, становятся все более "экзотическими способами". Об этом заявил адвокат Порошенко Игорь Головань, передает РБК-Украина со ссылкой на его блог.

По его мнению, спекуляции надоели всем, кроме агентов влияния государства-агрессора и руководителя ГБР Романа Трубы, который, "забыл о стыде и достоинстве".

"Петра Порошенко периодически вызывают в качестве свидетеля. Согласно закону, свидетель - физическое лицо, которому известны или могут быть известны обстоятельства, которые подлежат доказыванию во время уголовного производства, и который вызван для дачи показаний", - заявил адвокат.

По его словам, поскольку абсолютно все производства, которые Труба связывает с именем Порошенко, открыты при отсутствии события правонарушения, "на основе выдумок и лжи агентов влияния государства-агрессора, там нет обстоятельств, подлежащих доказыванию".

"Просто не о чем говорить. Поэтому не удивительно, что чиновники ГБР, прикрываясь "тайной следствия", скрывают бессмысленность и очевидную противоправность своих действий, боятся публично обнародовать содержание вопросов, которые их, вроде бы, волнуют", - отметил адвокат.