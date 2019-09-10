Порошенка викликають в ДБР заради провокацій,- адвокат

Спекуляції навколо повісток, які Державне бюро розслідувань (ДБР) надсилає Петру Порошенку, стають все більш "екзотичними способами". Про це заявив адвокат Порошенка Ігорь Головань, передає РБК-Україна з посиланням на його блог.

За його словами, спекуляції набридли всім, крім агентів впливу держави-агресора і керівника ДБР Романа Труби, який, "забув про сором і гідність".

"Петра Порошенка періодично викликають у якості свідка. Відповідно до закону, свідок - фізична особа, якій відомі або можуть бути відомі обставини, що підлягають доказуванню під час кримінального провадження, і яка викликана для давання показань", - заявив адвокат.

За його словами, оскільки абсолютно всі провадження, які Труба пов'язує з іменем Порошенка, порушені за відсутності події правопорушення, "на основі вигадок та брехні агентів впливу держави-агресора, там немає обставин, що підлягають доказуванню".

"Просто нема про що говорити. Тому не дивно, що чиновники ДБР, прикриваючись "таємницею слідства", приховують безглуздість і очевидну протиправність своїх дій, бояться публічно оприлюднити зміст питань, що їх, начебто, цікавлять", - зазначив адвокат.