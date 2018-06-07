Комитет не рассмотрит спорную поправку к проекту об антикоррупционном суде до заседания ВР

Комитет рассмотрит скандальную поправку после прохождения остальных в сессионном зале

Правовой комитет Верховной рады Украины не будет собираться перед пленарным заседанием для рассмотрения спорной поправки к законопроекту об антикоррупционном суде. Об этом сообщил первый заместитель главы комитета, народный депутат от "Народного фронта" Леонид Емец, передает корреспондент РБК-Украина.

"Сначала должно завершиться рассмотрение всех поправок. Только после этого председатель Верховной рады объявит перерыв, и мы соберем комитет", - сообщил Емец.

Он также отметил, что в 09:00 в парламенте началось заседание нескольких фракций.

Напомним, ранее сообщалось, что Верховная рада Украины на пленарном заседании 7 июня может принять закон о Высшем антикоррупционном суде. Кроме того, в повестке дня значится определение кандидатуры от ВР в состав комиссии внешнего контроля по независимой оценке (аудита) эффективности деятельности Национального антикоррупционного бюро Украины.