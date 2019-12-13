Порошенко выступает за ужесточение санкций против России

Санкции против России должны быть не только продолжены, но и усилены. Об этом заявил пятый президент Украины, лидер "Европейской солидарности", народный депутат Петр Порошенко в интервью "Радио Свобода".

В частности, Порошенко пообещал, что пока длится российская агрессия, все его усилия будут направлены на укрепление мировой коалиции в поддержку Украины.

"Уже идет шестой год неустанной агрессии против Украины со стороны России. С первых дней моего президентства одной из ключевых задач было создание мировой коалиции для обеспечения мировой солидарности с Украиной, и это задание было успешно выполнено", – напомнил Порошенко.

"До тех пор, пока оккупирована земля Украины, включительно с Донбассом и Крымом, не будет освобождена от российского военного присутствия, и украинский суверенитет не будет восстановлен, я как пятый президент, как народный депутат и как гражданин буду делать все от меня зависящее, чтобы эту коалицию зацементировать", – пообещал Порошенко.

Он сообщил, что решение Совета ЕС о продлении санкций против России еще на шесть месяцев является результатом этих усилий.

"Все мои последние выступления на различных форумах были направлены на то, чтобы Украина оставалась высоко в повестке дня мировой системы безопасности", – подчеркнул Порошенко.

Он отметил, что выступает не просто за продление санкций против России. По убеждению Порошенко, они должны быть усилены.

"Потому что если Российская Федерация в течение шести лет не выполняет взятые на себя обязательства, если Российская Федерация не выполняет прямые нормы международного права, если РФ не выполняет решения международных судов, то она, бесспорно, заслуживает ужесточения санкций", – отмечает Порошенко.

По словам Порошенко, речь идет не только о суде с "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже, но и о Гамбургском трибунале, который посвящен акту агрессии против украинских Вооруженных сил в Керченском проливе и безопасности в Азовском море.

"И те иски, которые подавались по моей директиве и были связаны с невыполнением Россией Международной конвенции по финансированию терроризма. И по фактам преследований крымских татар на территории Крыма. Эти и другие позиции сегодня в перечне наших претензий, который будет расширяться. В конце концов благодаря нашим усилиям международная правовая ответственность России, включительно с Военным трибуналом в Гааге, должна наступить", – убежден Порошенко.