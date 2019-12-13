Порошенко виступає за посилення санкцій проти Росії

Санкції проти Росії мають бути не лише продовжені, а й посилені. Про це заявив п'ятий президент України, лідер "Європейської солідарності", народний депутат Петро Порошенко в інтерв'ю "Радіо Свобода".

Зокрема, Порошенко пообіцяв, що поки триває російська агресія, усі його зусилля будуть спрямовані на зміцнення світової коаліції на підтримку України.

"Вже йде шостий рік невпинної агресії проти України з боку Росії. З перших днів мого президентства однією з ключових задач було створення світової коаліції для забезпечення світової солідарності з Україною, і це завдання було успішно виконане", – нагадав Порошенко.

"До тих пір, доки окупована земля України, включно з Донбасом і Кримом, не буде звільнена від російської військової присутності, і український суверенітет не буде відновлений, я як п’ятий президент, як народний депутат і як громадянин буду робити все від мене залежне, щоб цю коаліцію зацементувати", – пообіцяв Порошенко.

Він повідомив, що рішення Ради ЄС щодо продовження санкцій проти Росії ще на шість місяців є також результатом цих зусиль.

"Усі мої останні виступи на різноманітних форумах були спрямовані на те, щоб Україна залишалась високо в порядку денному світової системи безпеки", – наголосив Порошенко.

Він зазначив, що виступає не просто за продовження санкцій проти Росії. На переконання Порошенка, вони мають бути посилені.

"Тому що якщо Російська Федерація протягом шести років не виконує взяті на себе зобов’язання, якщо Російська Федерація не виконує прямі норми міжнародного права, якщо РФ не виконує рішення міжнародних судів, то вона, безперечно, заслуговує на посилення санкцій", – наголошує Порошенко.

За словами Порошенка, йдеться не тільки про суд з "Газпромом" у Стокгольмському арбітражі, але й про Гамбурзький трибунал, який присвячений акту агресії проти українських Збройних сил у Керченській протоці і безпеці в Азовському морі.

"І ті позови, які подавались за моєю директивою і були пов’язані з невиконанням Росією Міжнародної конвенції щодо фінансування тероризму. І за фактами переслідувань кримських татар на території Криму. Ці та інші позиції сьогодні у переліку наших претензій, який буде розширюватися. Врешті решт завдяки нашим зусиллям міжнародна правова відповідальність Росії, включно з Воєнним трибуналом у Гаазі, має наступити", – переконаний Порошенко.