У фракции "ЕС" были основания не поддержать закон об особом статусе Донбасса, - Порошенко

Порошенко объяснил позицию фракции
Во фракции "Европейская солидарность" были основания не поддержать закон об особом порядке местного самоуправления на Донбассе. Об этом заявил лидер фракции, пятый президент Петр Порошенко.
Основания, по словам Порошенко, связаны с тем, что в парижском коммюнике появилась навязанная Путиным "формула Штайнмайера", а украинская делегация не подняла вопрос дорожной карты и "коту под хвост" пошли наработки по миротворцам ООН.
Порошенко объяснил, что "Путин мечтал об отклонении закона об особом статусе Донбасса".
"Это бы развязало ему руки и позволило избавиться от бремени санкций. Голосование "за" помогает нашей армии и государству держать оборону с меньшими потерями. Позволяет дипломатам продолжить работу в поддержку международной коалиции в поддержку Украины. Поэтому мы проголосовали "за", - сказал нардеп.
Порошенко добавил, что фигуранты "кассетного скандала-2" сфабриковали еще одно дело за якобы государственную измену при подписании Минских соглашений. Он напомнил, что Минские соглашения позволили в самый критический момент остановить Россию.
У Європейська Солідарність є підстави не підтримати закон про особливий порядок місцевого самоврядування на Донбасі: - поява в паризькому комюніке нав’язаної Путіним формули Штайнмаєра; - українська делегація не підняла питання дорожньої карти; - коту під хвіст пішло напрацювання по миротворцях ООН; - за вирішення таких складних проблем відповідає влада, а не опозиція; - фігуранти касетного скандалу-2 сфабрикували ще одну справу – за нібито державну зраду при підписанні Мінських угод. Три документи, які складають мінський пакет, — це не священні тексти, але ті, хто будував виборчу кампанію на критиці Мінська, за вісім місяців після виборів не запропонували альтернативи. Мінські угоди дозволили в найкритичніший момент зупинити Росію. Сьогодні на основі Мінська Європейська Рада схвалить рішення продовжити санкції проти Росії. Під час нещодавнього саміту Європейської народної партії я особисто звернувся до керівництва ЄС для забезпечення сьогоднішнього рішення. Путін мріє про відхилення нами Закону про особливий статус Донбасу. Це б розв’язало йому руки і дозволило позбутися тягаря санкцій. Голосування ж «за» допомагає нашій армії і державі тримати оборону з меншими втратами. Дозволяє дипломатам продовжити роботу на підтримку міжнародної коаліції на підтримку України. Ми — державники. Ми не міняємо принципів. Тому ми проголосували «за». Слава Україні!Опубліковано Петром Порошенком Четвер, 12 грудня 2019 р.
"Три документа, которые составляют минский пакет, – это не священные тексты, но те, кто строил избирательную кампанию на критике Минска, за восемь месяцев после выборов не предложили альтернативы. Сегодня на основе Минска Европейский совет примет решение продлить санкции против России. Во время недавнего саммита Европейской народной партии я лично обратился к руководству ЕС для обеспечения сегодняшнего решения", - добавил лидер "Европейской солидарности".