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У Порошенко выдвинули Кузьменко кандидатом на довыборах в Раду

Автор: РБК-Украина

Съезд партии "Европейская солидарность" выдвинул волонтера и детского сосудистого кардиохирурга Юлию Кузьменко кандидатом в народные депутаты по округу №50 в Донецкой области на довыборах в Верховную раду.

Об этом сообщает пресс-служба партии.

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"К "Европейской солидарности" поступило очень много обращений из многих регионов, и от различных организаций патриотического украинского направления... Во всех этих обращениях звучит одна мысль, просьба, требование, призыв - поддержать на довыборах в Верховную раду по 50-му избирательному округу известного в Украине волонтера, детского медика Юлию Кузьменко, которую сейчас бездоказательно и несправедливо преследует власть", - сообщила народный депутат Яна Зинкевич.

Кроме того, "Европейская солидарность" призывает парламент принять постановление о прекращении политических репрессий в Украине.

"В лице Юлии Кузьменко мы поддерживаем всех несправедливо преследуемых в Украине патриотов, волонтеров, ветеранов и майдановцев", - добавила она.

В своем онлайн-обращении Кузьменко, которая находится под домашним арестом, напомнила, что в 2014 году тысячи волонтеров и добровольцев поднялись на защиту страны.

"И вот за окном 2021. Преследования и репрессии против политиков, против общественных деятелей, активистов, волонтеров и военных вступили в силу и обороты, которые были, пожалуй, последний раз в советское время. Они даже получили статус системных", - заявила Кузьменко.

Она также отметила, что Донбасс - это ее родина. По ее мнению, Донбасс должен быть и чувствовать себя частью Украины.

Кузьменко поблагодарила всех общественных организациям за поддержку, а партийцам "Европейской солидарности" - за решение поддержать ее кандидатуру.

"Системные преследования рожают системную борьбу. Поэтому я благодарю партии "Европейская солидарность", что в эти темные времена ее депутаты стали бок о бок с нами и другими обычными украинцами. Я не хочу видеть патриотов за решеткой по фальсифицированным делами. Я не хочу видеть свою страну снова под российским игом. Поэтому такое решение принято, и поэтому я здесь", - отметила Кузьменко.

Участники съезда также призвали все демократические силы в Украине к объединению против угрозы российского реванша.

Напомним, Шевченковский районный суд Киева 2 февраля продлил меры пресечения фигурантам дела об убийстве журналиста Павла Шеремета - Юлии Кузьменко и Яны Дугарь.

В частсности, суд оставил Кузьменко под круглосуточным домашним арестом до 2 апреля.

Как известно, довыборы в 50-м округе в Донецкой области состоятся 28 марта 2021.

Также ранее РБК-Украина писало, что на довыборах в 87-м округе в Ивано-Франковской области, которые тоже состоятся 28 марта, от "Европейской солидарности" баллотируется доброволец и участница АТО Маруся Зверобой.

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Новости Украины Европейская солидарностьЮлия КузьменкоДовыборы в Раду
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