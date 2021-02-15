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У Порошенка висунули Кузьменко кандидатом на довиборах у Раду

Автор: РБК-Україна

З'їзд партії "Європейська солідарність" висунув волонтера та дитячого судинного кардіохірурга Юлію Кузьменко кандидатом у народні депутати по округу №50 у Донецькій області на довиборах у Верховну раду.

Про це повідомляє прес-служба партії.

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"До "Європейської солідарності" надійшло дуже багато звернень з багатьох регіонів, і від різних організацій патріотичного українського напрямку... У всіх цих зверненнях звучить одна думка, прохання, вимога, заклик підтримати на довиборах у Верховну раду по 50-му виборчому округу відомого в Україні волонтера, дитячого медика Юлію Кузьменко, яку зараз бездоказово і несправедливо переслідує влада", - повідомила народний депутат Яна Зінкевич.

Крім того, "Європейська солідарність" закликає парламент ухвалити постанову про припинення політичних репресій в Україні.

"В особі Юлії Кузьменко ми підтримуємо всіх несправедливо переслідуваних в Україні патріотів, волонтерів, ветеранів та майданівців", - додала вона.

У своєму онлайн-зверненні Кузьменко, яка перебуває під домашнім арештом, нагадала, що у 2014 році тисячі волонтерів та добровольців піднялися на захист країни.

"І ось за вікном 2021. Переслідування і репресії проти політиків, проти громадських діячів, активістів, волонтерів і військових набрали чинності й кількість, які були, мабуть, останній раз в радянський час. Вони навіть отримали статус системних", - заявила Кузьменко.

Вона також зазначила, що Донбас - це її батьківщина. На її думку, Донбас має бути й відчувати себе частиною України.

Кузьменко подякувала всіх громадським організаціям за підтримку, а партійцям "Європейської солідарності" - за рішення підтримати її кандидатуру.

"Системні переслідування народжують системну боротьбу. Тому я дякую партії "Європейська солідарність", що у ці темні часи її депутати стали пліч-о-пліч з нами та іншими звичайними українцями. Я не хочу бачити патріотів за ґратами за фальсифікованим справами. Я не хочу бачити свою країну знову під російським ярмом. Тому таке рішення прийнято, і тому я тут", - зазначила Кузьменко.

Учасники з'їзду також закликали всі демократичні сили в Україні до об'єднання проти загрози російського реваншу.

Нагадаємо, Шевченківський районний суд Києва 2 лютого продовжив запобіжний захід фігурантам справи про вбивство журналіста Павла Шеремета - Юлії Кузьменко та Яни Дугарь.

Зокрема, суд залишив Кузьменко під цілодобовим домашнім арештом до 2 квітня.

Як відомо, довибори в 50-му окрузі в Донецькій області відбудуться 28 березня 2021.

Також раніше РБК-Україна писало, що на довиборах у 87-му окрузі в Івано-Франківській області, які теж відбудуться 28 березня, від "Європейської солідарності" балотується доброволець і учасниця АТО Маруся Звіробій.

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Новини України Європейська солідарністьЮлия КузьменкоДовибори в Раду
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