Порошенко ввел в действие решение СНБО о проведении испытаний вооружения и техники в Украине

Контроль за выполнением указа возложен на секретаря СНБО Александра Турчинова

Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о проведении испытаний вооружения и техники в Украине. Об этом говорится в сообщении на сайте главы государства.

Как сообщается, Порошенко подписал указ №162/2018 о решении СНБО от 2 мая 2018 года "О безотлагательных мерах по обеспечению проведения испытаний вооружения и военной техники в Украине".

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 мая 2018 года "О безотлагательных мерах по обеспечению проведения испытаний вооружения и военной техники в Украине", - говорится в тексте указа.

Контроль за выполнением указа возложен на секретаря СНБО Александра Турчинова.

Напомним, ранее сообщалось, что в марте текущего года Порошенко ввел в действие решение СНБО "О неотложных мерах по нейтрализации угроз национальной безопасности в сфере миграционной политики".