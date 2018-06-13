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Порошенко ввел в действие решение СНБО о проведении испытаний вооружения и техники в Украине

НовостиПолитика    13.06.2018 - 16:41
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)

Контроль за выполнением указа возложен на секретаря СНБО Александра Турчинова

Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о проведении испытаний вооружения и техники в Украине. Об этом говорится в сообщении на сайте главы государства.

Как сообщается, Порошенко подписал указ №162/2018 о решении СНБО от 2 мая 2018 года "О безотлагательных мерах по обеспечению проведения испытаний вооружения и военной техники в Украине".

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 мая 2018 года "О безотлагательных мерах по обеспечению проведения испытаний вооружения и военной техники в Украине", - говорится в тексте указа.

Контроль за выполнением указа возложен на секретаря СНБО Александра Турчинова.

Напомним, ранее сообщалось, что в марте текущего года Порошенко ввел в действие решение СНБО "О неотложных мерах по нейтрализации угроз национальной безопасности в сфере миграционной политики".

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Теги публикации: Порошенко Петр, СНБО  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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