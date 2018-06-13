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Порошенко ввів у дію рішення РНБО про проведення випробувань озброєння та техніки в Україні

НовиниПолітика    13.06.2018 - 16:41
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

Контроль за виконанням указу покладено на секретаря РНБО Олександра Турчинова

Президент України Петро Порошенко ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони України (РНБО) про проведення випробувань озброєння та техніки в Україні. Про це йдеться у повідомленні на сайті глави держави.

Як повідомляється, Порошенко підписав указ №162/2018 про рішення РНБО від 2 травня 2018 року "Про невідкладні заходи щодо забезпечення проведення випробувань озброєння та військової техніки в Україні".

"Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 травня 2018 року "Про невідкладні заходи щодо забезпечення проведення випробувань озброєння та військової техніки в Україні", - йдеться у тексті указу. 

Контроль за виконанням указу покладено на секретаря РНБО Олександра Турчинова.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у березні поточного року Порошенко увів у дію рішення РНБО "Про невідкладні заходи з нейтралізації загроз національній безпеці у сфері міграційної політики". 

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Теги публікації: Порошенко Петро, РНБО  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс доллара, новини України, ООС
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