Порошенко ввів у дію рішення РНБО про проведення випробувань озброєння та техніки в Україні

Контроль за виконанням указу покладено на секретаря РНБО Олександра Турчинова

Президент України Петро Порошенко ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони України (РНБО) про проведення випробувань озброєння та техніки в Україні. Про це йдеться у повідомленні на сайті глави держави.

Як повідомляється, Порошенко підписав указ №162/2018 про рішення РНБО від 2 травня 2018 року "Про невідкладні заходи щодо забезпечення проведення випробувань озброєння та військової техніки в Україні".

"Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 травня 2018 року "Про невідкладні заходи щодо забезпечення проведення випробувань озброєння та військової техніки в Україні", - йдеться у тексті указу.

Контроль за виконанням указу покладено на секретаря РНБО Олександра Турчинова.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у березні поточного року Порошенко увів у дію рішення РНБО "Про невідкладні заходи з нейтралізації загроз національній безпеці у сфері міграційної політики".