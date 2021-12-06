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Порошенко: ВСУ нуждается в оборонном оружии от международных партнеров для отпора путинского нашествия

Новина українською →
Киев, Понедельник 06 декабря 2021 20:02
Порошенко: ВСУ нуждается в оборонном оружии от международных партнеров для отпора путинского нашествия Фото: лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские Вооруженные Силы должны иметь самые современные средства для обороны и отпора российской армии в случае ее вторжения. Украина ожидает от международных партеров помощи в виде оружия безопасности, которое значительно повысит боевые способности армии.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление лидера "ЕС" Петра Порошенко.

Он отметил важность в условиях угрозы российского вторжения поддержки Украины партнерами и отметил, что говорил об этом во время всех международных встреч, во время выступления на Международном форуме безопасности в Галифаксе, и во время встреч на Киевском международном форуме.

"Позиция номер один - оказание Украине помощи в виде снабжения оружием безопасности, которое значительно повысит боевые способности украинских Вооруженных Сил, - сказал Петр Порошенко. - Украина не просит, чтобы НАТОвские солдаты воевали за ее суверенитет. У нас есть одни из лучших в мире Сил, которые способны дать отпор, но для повышения эффективности наших Вооруженных Сил и для повышения цены, которую заплатит Путин, когда это решение может остановить Путина от этого ужасного решения, мы должны восстановить что-то вроде программы оборонной помощи Украине под условным названием "ленд -лиз 2".

Порошенко отметил, что речь не идет о получении материально-бытовой помощи в виде пищевых наборов, одежды или зимнего горючего.

"Мы нуждаемся в высокоэффективном самом современном оружии в виде систем противовоздушной обороны, систем радиоэлектронной разведки и препятствования, контрбатарейных систем, ударных дронов и других позиций, которые остановят агрессора от принятия ужасного решения", - резюмирует Петр Порошенко.

Как сообщалось, ранее Порошенко рассказал, что нужно Украине для сдерживания российской агрессии.

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Петр Порошенко
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