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Порошенко рассказал, что нужно Украине для сдерживания российской агрессии

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Киев, Суббота 04 декабря 2021 16:51
Порошенко рассказал, что нужно Украине для сдерживания российской агрессии Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Артем Горовенко

Владимир Путин должен понимать, что в случае усиления военной агрессии против Украины он получит солидарный отпор всего мира.

Об этом заявил пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко в эфире итальянского канала Sky TG24.

По его словам, Украине нужно летальное оборонительное вооружение, а для Кремля - список "адских" санкций, которые будут введены в случае наступления.

"Все должны понимать: нам не нужны солдаты НАТО на линии фронта с Россией. Я горжусь тем, что за пять лет моего президентства мы создали одну из самых эффективных и сильных армий на континенте. Мы способны защитить свою землю сами, но нам безусловно нужно оборонительное оружие и "адские" санкции против России сегодня, если агрессия будет продолжаться", - подчеркнул Порошенко.

В то же время по его мнению, Украине точно нужна поддержка со стороны ЕС и США на пути реформ, которые укрепляют устойчивость страны.

"Нам безусловно необходимо единство всего свободного мира. В этой ситуации нам нужен сильный и единый голос для дипломатического давления на Россию. И в таком случае нет сомнений, что мы добьемся успеха", - считает Порошенко.

"Единый голос Украины и НАТО - тоже абсолютно правильное решение. И увеличение поддержки Украины оборонительным оружием - абсолютно правильное решение. Думаю, что внутри Украины, несмотря на то, что как лидер оппозиции мы сейчас имеем определенные внутренние дискуссии с действующим президентом Зеленским, я не имею сомнений, что нам надо быть едиными для защиты наших ценностей, нашей европейской интеграции и суверенитета. Никаких сомнений", - резюмировал Порошенко.

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Петр Порошенко Российская Федерация
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