Порошенко рассказал, что нужно Украине для сдерживания российской агрессии

Владимир Путин должен понимать, что в случае усиления военной агрессии против Украины он получит солидарный отпор всего мира.

По его словам, Украине нужно летальное оборонительное вооружение, а для Кремля - список "адских" санкций, которые будут введены в случае наступления.

"Все должны понимать: нам не нужны солдаты НАТО на линии фронта с Россией. Я горжусь тем, что за пять лет моего президентства мы создали одну из самых эффективных и сильных армий на континенте. Мы способны защитить свою землю сами, но нам безусловно нужно оборонительное оружие и "адские" санкции против России сегодня, если агрессия будет продолжаться", - подчеркнул Порошенко.

В то же время по его мнению, Украине точно нужна поддержка со стороны ЕС и США на пути реформ, которые укрепляют устойчивость страны.

"Нам безусловно необходимо единство всего свободного мира. В этой ситуации нам нужен сильный и единый голос для дипломатического давления на Россию. И в таком случае нет сомнений, что мы добьемся успеха", - считает Порошенко.

"Единый голос Украины и НАТО - тоже абсолютно правильное решение. И увеличение поддержки Украины оборонительным оружием - абсолютно правильное решение. Думаю, что внутри Украины, несмотря на то, что как лидер оппозиции мы сейчас имеем определенные внутренние дискуссии с действующим президентом Зеленским, я не имею сомнений, что нам надо быть едиными для защиты наших ценностей, нашей европейской интеграции и суверенитета. Никаких сомнений", - резюмировал Порошенко.