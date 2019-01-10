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Уровень угрозы со стороны РФ остается высоким, - ГУР

Новости » Происшествия    10.01.2019 - 17:57
Уровень угрозы со стороны РФ остается высоким, - ГУР
Фото: Вадим Скибицкий (uacrisis.org)

В ГУР отметили, что РФ способна проводить широкомасштабные наступательные операции

По данным украинской разведки, уровень угрозы со стороны Российской Федерации остается высоким. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью представителя Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Вадима Скибицкого изданию "Обозреватель".

Скибицкий отметил, что в 2014 году Украина была не готова, в первую очередь морально, к наступлению России.

"Он (уровень угрозы со стороны РФ, - ред.) высокий. Он свидетельствует о том, что Российская Федерация теми группировками войск, которые у нее есть, и в той готовности, способна проводить широкомасштабные наступательные операции. На данную угрозу Украина реагирует всеми возможными способами. Это объективная реальность", - отметил он.

Напомним, ранее министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что угрозы со стороны Российской Федерации (РФ) на сухопутной границе и на Азове до сих пор сохраняются. Кроме того, по словам Полторака, РФ сосредоточила мощную группировку войск в оккупированном Крыму.

Кроме того, ранее Скибицкий заявлял о подготовке Россией химической атаки на оккупированном Донбассе. По его словам, ряд признаков указывает на подготовку Россией диверсионно-террористического акта с применением химически опасных ядовитых веществ.

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