Порошенко: вступления Финляндии и Швеции в НАТО без Украины недостаточно для безопасности в Европе

Украина должна получить План действий по членству в НАТО на ближайшем саммите альянса. Без Украины в НАТО безопасность Европы будет недостаточной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Петра Порошенко в эфире британского GB News.

"Агрессия против Украины продемонстрировала разрушение всей послевоенной системы безопасности, основанной на Совете Безопасности ООН. Теперь в мире не осталось ни одного эффективного механизма безопасности, кроме НАТО", - констатирует Порошенко.

Он напомнил, что в начале 1990-х годов Украина отказалась от третьего по мощности в мире ядерного арсенала.

"Взамен мы получили гарантии безопасности в виде Будапештского меморандума. И Великобритания была одной из стран-гарантов. Однако они не стоили даже бумаги", - добавляет политик.

"Я думаю, что будущего членства Финляндии и Швеции будет недостаточно для безопасности в Европе, если Украина не будет также государством-членом НАТО. И именно поэтому в июне, во время саммита НАТО в Мадриде мы однозначно должны получить План действий относительно членства в НАТО для Украины", - сказал Порошенко.