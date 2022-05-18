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Порошенко: вступу Фінляндії та Швеції до НАТО без України недостатньо для безпеки в Європі

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Середа 18 травня 2022 13:53
Порошенко: вступу Фінляндії та Швеції до НАТО без України недостатньо для безпеки в Європі Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Артем Горовенко

Україна має отримати План дій щодо членства в НАТО на найближчому саміті альянсу. Без України в НАТО безпека Європи буде недостатньою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Петра Порошенка в ефірі британського GB News.

"Агресія проти України продемонструвала руйнацію всієї повоєнної системи безпеки, заснованої на Раді Безпеки ООН. Тепер у світі не лишилося жодного ефективного механізму безпеки, окрім НАТО", - констатує Порошенко.

Він нагадав, що на початку 1990-х років Україна відмовилася від третього за потужністю у світі ядерного арсеналу.

"Натомість ми отримали гарантії безпеки у вигляді Будапештського меморандуму. І Велика Британія була однією з країн-гарантів. Однак вони не вартували навіть паперу", - додає політик.

"Я думаю, що майбутнього членства Фінляндії та Швеції буде недостатньо для безпеки в Європі, якщо Україна не буде також державою-членом НАТО. І саме тому у червні, під час саміту НАТО в Мадриді ми однозначно мали б отримати План дій щодо членства в НАТО для України", - сказав Порошенко.

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