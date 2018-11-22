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Порошенко встретится с президентами Словакии и Латвии на этой неделе

Новости » Политика    22.11.2018 - 02:28
Порошенко встретится с президентами Словакии и Латвии на этой неделе
Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

В Киеве 23 ноября состоится встреча с Андреем Киской, 24 - с Раймондсом Вейонисом

Президент Украины Петр Порошенко в пятницу, 23 ноября, встретится в Киеве с президентом Словакии Андреем Киской. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Администрации президента.

В 17:00 пятницы президенты Украины и Словацкой Республики проведут пресс-конференцию для представителей СМИ.

В то же время на субботу, 24 ноября, назначена встреча Порошенко с президентом Латвийской Республики Раймондсом Вейонисом.

Официальная церемония встречи президентов состоится в 17:00 в Мариинском дворце.

Напомним, 10 ноября в ходе визита во Францию президент Украины Петр Порошенко встретился с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. Во время встречи президенты, в частности, договорились провести 16 ноября комисси. по стратегическому партнерству в Вашингтоне на уровне министров иностранных дел.

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