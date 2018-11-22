Порошенко встретится с президентами Словакии и Латвии на этой неделе

В Киеве 23 ноября состоится встреча с Андреем Киской, 24 - с Раймондсом Вейонисом
Президент Украины Петр Порошенко в пятницу, 23 ноября, встретится в Киеве с президентом Словакии Андреем Киской. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Администрации президента.
В 17:00 пятницы президенты Украины и Словацкой Республики проведут пресс-конференцию для представителей СМИ.
В то же время на субботу, 24 ноября, назначена встреча Порошенко с президентом Латвийской Республики Раймондсом Вейонисом.
Официальная церемония встречи президентов состоится в 17:00 в Мариинском дворце.
Напомним, 10 ноября в ходе визита во Францию президент Украины Петр Порошенко встретился с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. Во время встречи президенты, в частности, договорились провести 16 ноября комисси. по стратегическому партнерству в Вашингтоне на уровне министров иностранных дел.