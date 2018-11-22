Порошенко зустрінеться з президентами Словаччини та Латвії цього тижня

Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

У Києві 23 листопада відбудеться зустріч із Андреєм Кіскою, 24 - з Раймондсом Вейонісом

Президент України Петро Порошенко у п’ятницю, 23 листопада, зустрінеться в Києві з президентом Словаччини Андреєм Кіскою. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Адміністрації президента.

О 17:00 п’ятниці президенти України та Словацької Республіки проведуть прес-конференцію для представників ЗМІ.

Водночас на суботу, 24 листопада, призначена зустріч Порошенка з президентом Латвійської Республіки Раймондсом Вейонісом.

Офіційна церемонія зустрічі президентів відбудеться о 17:00 у Маріїнському палаці.

Нагадаємо, 10 листопада під час візиту до Франції президент України Петро Порошенко зустрівся із президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом. Під час зустрічі президенти зокрема домовилися провести 16 листопада комісію зі стратегічного партнерства у Вашингтоні на рівні міністрів закордонних справ.