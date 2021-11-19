ru ua
Пт, 19 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

Порошенко зустрівся з представниками української діаспори в Канаді

Новость на русском →
Україна, П'ятниця 19 листопада 2021 11:11
Порошенко зустрівся з представниками української діаспори в Канаді Фото: Порошенко зустрівся з представниками української діаспори у Канаді (eurosolidarity.org)
Автор: Наталія Гурковська

Пʼятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко зустрівся з президентом Світового Конґресу Українців Павлом Гродом та керівництвом української громади Канади, зокрема Конґресу Українців Канади.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на сайт політсили.

Петро Порошенко подякував українській діаспорі за допомогу в консолідації світу на підтримку України, яка продовжує протистояти триваючій російській агресії.

Лідер "Європейської Солідарності" рішуче засудив ескалацію Росією безпекової ситуації на державному кордоні з Україною як з боку РФ шляхом скупчення військ, так і на білоруському напрямі через використанням мігрантів як зброї.

Відзначено спільність підходу щодо важливості зупинення Північного потоку-2, який ніколи не був економічним проектом, а є знаряддям гібридної агресії Москви проти України та Обʼєднаної Європи загалом.

Важливу увагу під час зустрічі було приділено недостатності прогресу України на шляху реформ, передусім у сфері верховенства права, незалежного правосуддя, корпоративного управління тощо.

Порошенко зустрівся з представниками української діаспори в Канаді

Сторони наголосили на критичній необхідності ефективної боротьби з корупцією в Україні та на недопущенні використання практики вибіркового правосуддя.

Наголошено на необхідності належного гарантування та забезпечення свободи слова і засобів масової інформації в Україні.

Домовлено про подальшу кооординацію дій заради зміцнення стійкості України в протидії сучасним викликам і загрозам.

Як повідомлялось, Порошенко у четвер, 18 листопада, вилетів до Канади, де візьме участь у міжнародному безпековому форумі (HFX). Вже цього дня Порошенко зустрінеться з українською громадою у Торонто.

Читайте РБК-Україна в Google News
Петро Порошенко
NEWS
Щеплення від агресії: Резніков обговорив протидію Росії з главою Пентагону
Щеплення від агресії: Резніков обговорив протидію Росії з главою Пентагону
DAILY
Заручники транзиту. Що загрожує Україні, якщо Росія припинить постачання газу по ГТС до Європи
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Заручники транзиту. Що загрожує Україні, якщо Росія припинить постачання газу по ГТС до Європи