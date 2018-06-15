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Интервью

Порошенко встретился с послами стран G7 и Евросоюза

НовостиПолитика    15.06.2018 - 19:59
Фото: Петр Порошенко во время встречи с послами стран G7 (president.gov.ua)
Фото: Петр Порошенко во время встречи с послами стран G7 (president.gov.ua)

Стороны обсудили результаты встречи лидеров стран Большой семерки

Президент Украины Петр Порошенко в пятницу, 15 июня, провел встречу с послами стран Большой семерки (G7) и Европейского союза. Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

Отмечается, что стороны обсудили результаты встречи лидеров стран Большой семерки, которая состоялась 8-9 июня в Канаде, в части поддержки Украины.

"Глава государства подчеркнул, что единство в поддержку Украины относительно восстановления территориальной целостности и политики санкций в связи с продолжающейся российской агрессией является очень важной", - говорится в сообщении.

Особое внимание во время встречи уделили вопросу украинских политических заключенных в России, Порошенко отметил важность международной поддержки в этом контексте.

Кроме того, президент сообщил о вступлении в силу закона об антикоррупционном суде и о том, что документ на сегодняшний день направлен в Высший совет правосудия.

Стороны обсудили и прогресс Украины на пути реформирования сектора национальной безопасности. Важное внимание также предоставлено обеспечению энергетической безопасности Украины и ЕС.

"Собеседники также обсудили подготовку саммитов Украина - ЕС и Украина - НАТО в Брюсселе в июле этого года", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, сегодня также Порошенко провел телефонный разговор с президентом Европейской Комиссии Жан-Клодом Юнкером, во время которой стороны обсудили подготовку к саммиту Украина - Европейский союз, который состоится 9 июля в Брюсселе.

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Теги публикации: Порошенко Петр, G7  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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