Порошенко встретился с послами стран G7 и Евросоюза

Стороны обсудили результаты встречи лидеров стран Большой семерки

Президент Украины Петр Порошенко в пятницу, 15 июня, провел встречу с послами стран Большой семерки (G7) и Европейского союза. Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

Отмечается, что стороны обсудили результаты встречи лидеров стран Большой семерки, которая состоялась 8-9 июня в Канаде, в части поддержки Украины.

"Глава государства подчеркнул, что единство в поддержку Украины относительно восстановления территориальной целостности и политики санкций в связи с продолжающейся российской агрессией является очень важной", - говорится в сообщении.

Питання українських політичних в'язнів та осіб, яких незаконно утримують в Росії, стало одним з ключових під час моєї зустрічі з послами країн G7 та ЄС. Наголосив на важливості консолідації міжнародних зусиль для їх якнайшвидшого звільнення pic.twitter.com/kXKHzZhvWU — Петро Порошенко (@poroshenko) June 15, 2018

Особое внимание во время встречи уделили вопросу украинских политических заключенных в России, Порошенко отметил важность международной поддержки в этом контексте.

Кроме того, президент сообщил о вступлении в силу закона об антикоррупционном суде и о том, что документ на сегодняшний день направлен в Высший совет правосудия.

Стороны обсудили и прогресс Украины на пути реформирования сектора национальной безопасности. Важное внимание также предоставлено обеспечению энергетической безопасности Украины и ЕС.

"Собеседники также обсудили подготовку саммитов Украина - ЕС и Украина - НАТО в Брюсселе в июле этого года", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, сегодня также Порошенко провел телефонный разговор с президентом Европейской Комиссии Жан-Клодом Юнкером, во время которой стороны обсудили подготовку к саммиту Украина - Европейский союз, который состоится 9 июля в Брюсселе.