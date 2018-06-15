Социальные страницы
Курси валют
USD
26.3
Курс доллара
Покупка 25.99
Продажа 26.3
Межбанк ASK 26.36
Межбанк BID 26.33
НБУ 2621.97
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.84
Курс евро
Покупка 30.14
Продажа 30.84
Межбанк ASK 30.54
Межбанк BID 30.51
НБУ 3075.57
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.31
НБУ 4.21
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.3
Курс доллара
Покупка 25.99
Продажа 26.3
Межбанк ASK 26.36
Межбанк BID 26.33
НБУ 2621.97
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.84
Курс евро
Покупка 30.14
Продажа 30.84
Межбанк ASK 30.54
Межбанк BID 30.51
НБУ 3075.57
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.31
НБУ 4.21
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Порошенко обговорив з Юнкером підготовку до саміту Україна-ЄС

НовиниПолітика    15.06.2018 - 14:47
Фото: Петро Порошенко та Жан Клод Юнкер (president.gov.ua)
Фото: Петро Порошенко та Жан Клод Юнкер (president.gov.ua)

Президент Єврокомісії привітав українських громадян з першою річницею безвізового режиму

Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з президентом Європейської Комісії Жан-Клодом Юнкером. Під час розмови сторони обговорили підготовку до саміту Україна - Європейський союз (ЄС), що відбудеться 9 липня у Брюсселі, передає прес-служба глави держави.

Зазначається, що президент Єврокомісії привітав українських громадян з першою річницею безвізового режиму між Україною та Євросоюзом.

"Президент України відзначив прогрес на шляху імплементації реформ в нашій державі, в тому числі у сфері антикорупційної політики у контексті початку створення Вищого антикорупційного суду", - йдеться у повідомленні.

Також президент Єврокомісії підтвердив готовність ЄС продовжити надавати всебічну підтримку Україні у впровадженні реформ та імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Сторони обговорили загрози будівництва "Північного потоку-2" та наголосили на необхідності якомога швидшого звільнення Кремлем українських політв’язнів.

Нагадаємо, нещодавно у представництві ЄС в Україні повідомили, що Європейський союз днями представить офіційну позицію щодо українського закону про антикорупційний суд, який набув чинності 14 червня 2018 року.

 

Порошенко: завершується робота над змінами до КУ щодо європейського напряму розвитку України Порошенко анонсував нараду з керівниками диппредставництв України за кордоном в серпні
Теги публікації: Еврокомиссия, Порошенко Петро, Жан-Клод Юнкер  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
На трасі Харків-Дніпро власник покинув на дорозі елітний спорткар (фото, відео)
Скандальний артист має намір відмовитися від українського громадянства і стати мером Москви
Український Hyperloop: чиновники обіцяють квиток дешевше, ніж на звичайний поїзд
"Відпрацьовувати буду найближчих пару років": Ані Лорак загрузла у мільйонних боргах через своє шоу
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся