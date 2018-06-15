Порошенко обговорив з Юнкером підготовку до саміту Україна-ЄС

Президент Єврокомісії привітав українських громадян з першою річницею безвізового режиму

Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з президентом Європейської Комісії Жан-Клодом Юнкером. Під час розмови сторони обговорили підготовку до саміту Україна - Європейський союз (ЄС), що відбудеться 9 липня у Брюсселі, передає прес-служба глави держави.

Зазначається, що президент Єврокомісії привітав українських громадян з першою річницею безвізового режиму між Україною та Євросоюзом.

"Президент України відзначив прогрес на шляху імплементації реформ в нашій державі, в тому числі у сфері антикорупційної політики у контексті початку створення Вищого антикорупційного суду", - йдеться у повідомленні.

Також президент Єврокомісії підтвердив готовність ЄС продовжити надавати всебічну підтримку Україні у впровадженні реформ та імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Сторони обговорили загрози будівництва "Північного потоку-2" та наголосили на необхідності якомога швидшого звільнення Кремлем українських політв’язнів.

Нагадаємо, нещодавно у представництві ЄС в Україні повідомили, що Європейський союз днями представить офіційну позицію щодо українського закону про антикорупційний суд, який набув чинності 14 червня 2018 року.